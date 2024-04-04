В МИД заявили, что военная помощь, оказываемая странами Запада Украине, становится из добровольной обязательной

Лавров: НАТО стремится сделать помощь Украине обязательной

0:34 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что военная помощь Украине, которая изначально была добровольной, теперь стремятся сделать обязательной под эгидой НАТО.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По его словам, предпринимаются попытки заставить все государства-члены Североатлантического альянса через жесткую дисциплинарную политику предоставлять обязательное финансирование и поставки вооружений киевскому режиму.

Лавров подчеркнул, что единственной целью этих действий является стремление к тому, чтобы Украина могла продолжать вести боевые действия против России.