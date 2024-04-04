Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что военная помощь Украине, которая изначально была добровольной, теперь стремятся сделать обязательной под эгидой НАТО.
По его словам, предпринимаются попытки заставить все государства-члены Североатлантического альянса через жесткую дисциплинарную политику предоставлять обязательное финансирование и поставки вооружений киевскому режиму.
Лавров подчеркнул, что единственной целью этих действий является стремление к тому, чтобы Украина могла продолжать вести боевые действия против России.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.