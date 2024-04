В МИД заявили, что военная помощь, оказываемая странами Запада Украине, становится из добровольной обязательной

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что военная помощь Украине, которая изначально была добровольной, теперь стремятся сделать обязательной под эгидой НАТО.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic