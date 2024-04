Виктория Спартц заявила, что не поддерживает выделение Украине нового пакета помощи от Америки

Виктория Спартц, которая является членом Палаты представителей Конгресса Америки, поделилась, что она не согласна с принятием очередного пакета помощи Киеву. Напомним вам, что Спартц родилась на Украине.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain