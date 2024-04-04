Виктория Спартц заявила, что не поддерживает выделение Украине нового пакета помощи от Америки

Член Конгресса США выступила против выделения помощи Киеву

Виктория Спартц, которая является членом Палаты представителей Конгресса Америки, поделилась, что она не согласна с принятием очередного пакета помощи Киеву. Напомним вам, что Спартц родилась на Украине.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain

Конгрессмен поделилась, что не одобряет выделение Киеву 60 миллиардов долларов, так как не хочет, чтобы продолжались "бесконечные войны". Спартц особенно выделяет, что Джо Байдену следует определить более четкую стратегию участия Америки в конфликте на Украине. А также президенту США нужно особое внимание уделять отслеживанию того, на что расходуются выделенные страной финансы. Спартц считает, что поддержку Украине следует выделять в виде кредитов.

Напомним, что ранее в телекомпании NBC сообщали о том, что представители республиканцев в Конгрессе Америки разрабатывают собственный пакет помощи, согласно которому поддержку Киеву будут предоставлять в виде кредитов.