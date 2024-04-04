Страны запада стоят перед выбором: признать катастрофическое поражение или отправить войска НАТО на Украину

Консультант Госдепа США: страны НАТО тайно готовят отправку войск на Украину

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Согласно статье консультанта Госдепартамента США Эдварда Люттвака, опубликованной на интернет-портале UnHerd, НАТО придется отправить войска на Украину, если она не хочет признать "катастрофическое поражение".

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government

По словам эксперта, Британия, Франция и страны Северной Европы уже тайно готовятся к отправке как небольших элитных подразделений, так и вспомогательного персонала.

Люттвак считает, что странам НАТО в ближайшее время придется направить войска на Украину, поскольку Киеву не хватает военных. В противном случае альянс будет вынужден принять "катастрофическое поражение". Эксперт полагает, что военные НАТО могут взять на себя обучение новобранцев и ремонт техники, позволив украинским силам сосредоточиться на боевых задачах.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что ЕС договорился о создании "девятой коалиции для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также говорил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Макрон отмечал, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.

Позиция Макрона вызвала критику со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры партий обвинили президента в легкомыслии и втягивании Парижа в конфликт без консультаций с парламентом.

В Кремле заявили, что обратили внимание на слова Макрона об обсуждении отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения Москве также известна. Однако там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей" такого шага.