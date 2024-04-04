Зимбабве страдает от засухи: введён режим национального бедствия

В Зимбабве случилась катастрофическая засуха, народ голодает

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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил режим национального бедствия из-за катастрофической засухи.

Фото: PickPik is licensed under CC0

Причиной катастрофической засухи стал Эль-Ниньо: тёплый поток в Мировом океане, который периодически приводит к резкому росту температуры в ряде регионов Земли.

Президент Мнангагва распорядился мобилизовать все ресурсы для оказания помощи пострадавшим общинам и смягчения последствий засчухи и недопущения распространения голода. Всего по оценке президента голод затронет 2,7 млн жителей Зимбабве. Стране понадобится $2 млрд, чтобы смягчить последствия засухи.

В марте режим национального бедствия в связи с угрозой голода объявили власти Замбии и Малави. Скудные осадки привели к сокращению производства основных видов кукурузы и других зерновых культур, а также способствовали росту цен на продукты питания.

Россия неоднократно выступала в ООН с инициативами действенной помощи голодающим народам Африки, бесплатно передавала сотни тонн удобрений и зерна.