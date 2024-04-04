Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил режим национального бедствия из-за катастрофической засухи.
Причиной катастрофической засухи стал Эль-Ниньо: тёплый поток в Мировом океане, который периодически приводит к резкому росту температуры в ряде регионов Земли.
Президент Мнангагва распорядился мобилизовать все ресурсы для оказания помощи пострадавшим общинам и смягчения последствий засчухи и недопущения распространения голода. Всего по оценке президента голод затронет 2,7 млн жителей Зимбабве. Стране понадобится $2 млрд, чтобы смягчить последствия засухи.
В марте режим национального бедствия в связи с угрозой голода объявили власти Замбии и Малави. Скудные осадки привели к сокращению производства основных видов кукурузы и других зерновых культур, а также способствовали росту цен на продукты питания.
Россия неоднократно выступала в ООН с инициативами действенной помощи голодающим народам Африки, бесплатно передавала сотни тонн удобрений и зерна.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.