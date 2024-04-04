Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Член Конгресса США выступила против выделения помощи Киеву
Продюсеры "Секретных материалов" хотели пригласить на главную роль Памелу Андерсон
Ежевично-медовый горчичный соус: рецепт приготовления
Консультант Госдепа США: страны НАТО тайно готовят отправку войск на Украину
Страховщики начали выплачивать компенсации пострадавшим в "Крокусе"
Rzeczpospolita: Марчин Масталерек взят под круглосуточную охрану МВД
Почти половина российских водителей отвлекается за рулём
СБУ собирается передать материалы об атаках российских хакеров в МУС
Рассаду можно вырастить в горшках из апельсинов
Зимбабве страдает от засухи: введён режим национального бедствия

В Зимбабве случилась катастрофическая засуха, народ голодает

1:05
Мир

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил режим национального бедствия из-за катастрофической засухи.

В Зимбабве случилась катастрофическая засуха, народ голодает
Фото: PickPik is licensed under CC0

Причиной катастрофической засухи стал Эль-Ниньо: тёплый поток в Мировом океане, который периодически приводит к резкому росту температуры в ряде регионов Земли.

Президент Мнангагва распорядился мобилизовать все ресурсы для оказания помощи пострадавшим общинам и смягчения последствий засчухи и недопущения распространения голода. Всего по оценке президента голод затронет 2,7 млн жителей Зимбабве. Стране понадобится $2 млрд, чтобы смягчить последствия засухи.

В марте режим национального бедствия в связи с угрозой голода объявили власти Замбии и Малави. Скудные осадки привели к сокращению производства основных видов кукурузы и других зерновых культур, а также способствовали росту цен на продукты питания.

Россия неоднократно выступала в ООН с инициативами действенной помощи голодающим народам Африки, бесплатно передавала сотни тонн удобрений и зерна. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Каких людей не переносят кошки: им запрещено заводить домашних животных

У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.

Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Как защитить яблоню от муравьёв
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Под Авдеевкой пожилые мобилизованные прикрывают "Азов"*, ожидается штурм Часова Яра Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев Назначение русофоба Данилова послом в Молдавии — стратегия Киева против ПМР Андрей Николаев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Последние материалы
Захарова: неудача планов НАТО ухудшает безопасность во всем мире
Член Конгресса США выступила против выделения помощи Киеву
Продюсеры "Секретных материалов" хотели пригласить на главную роль Памелу Андерсон
Ежевично-медовый горчичный соус: рецепт приготовления
Консультант Госдепа США: страны НАТО тайно готовят отправку войск на Украину
Страховщики начали выплачивать компенсации пострадавшим в "Крокусе"
В Зимбабве случилась катастрофическая засуха, народ голодает
Rzeczpospolita: Марчин Масталерек взят под круглосуточную охрану МВД
Почти половина российских водителей отвлекается за рулём
СБУ собирается передать материалы об атаках российских хакеров в МУС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников