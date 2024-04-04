СБУ обвинила российских хакеров в атаках на украинского оператора связи "Киевстар"

СБУ собирается передать материалы об атаках российских хакеров в МУС

1:25 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинская Служба безопасности (СБУ) в своем Telegram-канале утверждает, что за атакой на украинского оператора связи "Киевстар" стоят российские хакеры. Однако СБУ не предоставляет никаких доказательств этих обвинений.

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Тем не менее, украинская спецслужба заявляет, что передаст материалы дела в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает. Согласно публикации, сбор доказательной базы по данному инциденту все еще не завершен, экспертизы по оценке ущерба и перечня пораженных систем продолжаются.

В декабре 2023 года произошел технический сбой в работе "Киевстара", абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Компания сообщила, что причиной стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена ИТ-инфраструктура оператора. Как отмечало агентство Reuters со ссылкой на начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка, практически все, включая тысячи виртуальных серверов, было уничтожено в ходе кибератаки.

Стоит отметить, что юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает более половины населения Земли, включая Россию, Азербайджан, Беларусь, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Казахстан, Китай, Саудовскую Аравию, США и Турцию.