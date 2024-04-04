Украинская Служба безопасности (СБУ) в своем Telegram-канале утверждает, что за атакой на украинского оператора связи "Киевстар" стоят российские хакеры. Однако СБУ не предоставляет никаких доказательств этих обвинений.
Тем не менее, украинская спецслужба заявляет, что передаст материалы дела в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает. Согласно публикации, сбор доказательной базы по данному инциденту все еще не завершен, экспертизы по оценке ущерба и перечня пораженных систем продолжаются.
В декабре 2023 года произошел технический сбой в работе "Киевстара", абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Компания сообщила, что причиной стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена ИТ-инфраструктура оператора. Как отмечало агентство Reuters со ссылкой на начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка, практически все, включая тысячи виртуальных серверов, было уничтожено в ходе кибератаки.
Стоит отметить, что юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает более половины населения Земли, включая Россию, Азербайджан, Беларусь, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Казахстан, Китай, Саудовскую Аравию, США и Турцию.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.