По мнению британского министра обороны Гранта Шаппса, сегодняшний мир уже перешел из послевоенной эпохи в довоенную.
Для защиты демократии, как отмечает Шаппс, необходимо удвоить усилия по поддержке Украины, а также увеличить оборонные расходы стран-членов НАТО и в целом серьезно задуматься о будущем этого альянса.
Шаппс подчеркнул, что ситуация, когда некоторые государства НАТО не могут выделять даже 2% ВВП на оборонные нужды, больше не может продолжаться. По его мнению, такое положение дел следует кардинально изменить.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.