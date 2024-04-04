Министр обороны Великобритании заявил, что мир перешел из послевоенной в предвоенную эпоху

Министр обороны Шаппс: ситуация, когда страна НАТО не может выделить 2% ВВП на оборону должна измениться

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По мнению британского министра обороны Гранта Шаппса, сегодняшний мир уже перешел из послевоенной эпохи в довоенную.

Фото: flickr.com by Simon Dawson is licensed under UK Government

Для защиты демократии, как отмечает Шаппс, необходимо удвоить усилия по поддержке Украины, а также увеличить оборонные расходы стран-членов НАТО и в целом серьезно задуматься о будущем этого альянса.

Шаппс подчеркнул, что ситуация, когда некоторые государства НАТО не могут выделять даже 2% ВВП на оборонные нужды, больше не может продолжаться. По его мнению, такое положение дел следует кардинально изменить.