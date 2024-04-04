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Французский политик Филиппо назвал Зеленского мясником

1:37
Мир

Французский политик Флориан Филиппо, представляющий партию "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент, выразил критику в социальных сетях в отношении решения президента Украины Владимира Зеленского о снижении призывного возраста на Украине.

Французский политик Филиппо назвал Зеленского мясником
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Филиппо назвал это "позором для натовских мясников и их марионетки Зеленского", отметив, что Зеленский, уже не являющийся избранным президентом, подписал законопроект, предусматривающий снижение призывного возраста с 27 до 25 лет из-за нехватки мужчин в ВСУ. Французский политик также заявил, что к этому решению добавляются видеозаписи жестокой и насильственной вербовки украинцев.

Филиппо призвал Францию выйти из НАТО и остановить режим Зеленского, чтобы прийти к миру. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подтвердил, что Зеленский подписал закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, а также закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.

С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, и Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины запрещен. По данным журнала Time, ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times также сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что свидетельствует об огромных потерях в ВСУ.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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