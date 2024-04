"До последнего украинца", — во Франции отреагировали на мобилизацию на Украине

Французский политик Флориан Филиппо, представляющий партию "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент, выразил критику в социальных сетях в отношении решения президента Украины Владимира Зеленского о снижении призывного возраста на Украине.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication