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Австралийский депутат заявил об угрозах со стороны украинского сообщества в стране после его визита в Россию

Депутат Макрей: украинское общество вмешивается в дела Австралии

2:22
Мир

Австралийский депутат Адриан Макрей, выступавший независимым наблюдателем на президентских выборах в России, заявил, что украинское сообщество в Австралии пытается вмешиваться в дела страны, добиваясь отстранения от должностей политиков, положительно оценивших российские выборы.

Депутат Макрей: украинское общество вмешивается в дела Австралии
Фото: unsplash.com by Jordan Gellie is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ранее Макрей был приглашен в Москву в качестве независимого наблюдателя на выборах в России, которые он публично охарактеризовал как обладающие высоким уровнем прозрачности и свободы. Однако по возвращении на родину он столкнулся с критикой за положительную оценку российских выборов.

Согласно сообщению, крупнейший австралийский телеканал ABC опубликовал статью, в которой приводились жалобы организации, представляющей украинцев в Австралии. В ней утверждалось, что позитивные комментарии Макрея о российских выборах "вызвали беспокойство у местного сообщества", и это якобы является достаточным основанием для требования его немедленной отставки с поста депутата Порт-Хедленда.

Макрей отметил, что многие ведущие политики Австралии, а также несколько украинских лоббистских групп призывали его уйти в отставку или подвергнуться дисциплинарному взысканию, а также призывали жителей его округа сделать все возможное, чтобы попытаться отстранить его от выборной должности. Политик высказал предположение, что власти Австралии могут "поддаться" на давление со стороны недовольной группы.

Макрей подчеркнул, что до сегодняшнего дня "никогда не слышал" об Австралийской федерации украинских организаций, но допускает, что эта группа может оказывать давление на правительство. Он выразил уверенность, что местное правительство, похоже, пока остается на его стороне, но отметил, что "только время покажет", как будут развиваться события.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, и действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг была в числе политиков, отказавшихся признать свободу и легитимность этих выборов. В ответ Россия вызвала временного поверенного в делах Австралии и выразила протест в связи с публикацией, которая, по мнению Москвы, ставила под сомнение территориальную целостность Российской Федерации и содержала ложную информацию о голосовании.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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