В России прокомментировали решение Бельгии не приглашать РФ и Иран на саммит по ядерной энергетике

Захарова: атомная энергетика должна оставаться вне политики

1:37 Your browser does not support the audio element. Мир

Организаторы саммита по атомной энергетике в Бельгии не пригласили Россию и Иран, что, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, предопределило его провал. Она подчеркнула, что атомная энергетика должна оставаться вне политической конъюнктуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первый саммит по атомной энергетике состоялся в Брюсселе 21-22 марта. Его основной темой стала роль ядерной энергетики в решении глобальных проблем, связанных с использованием ископаемого топлива, повышением энергетической безопасности и стимулированием экономического развития.

Захарова отметила, что организаторы назвали саммит "глобальным" и "историческим", но при этом не пригласили ключевые государства Евразии, занимающиеся мирным атомом на глобальном уровне, включая Россию. Также дипломат обратила внимание на отсутствие среди участников Ирана, "вокруг ядерной программы которого сосредоточено внимание всех мировых СМИ".

По словам Захаровой, специалисты сразу поняли, что "исторический саммит" провалился. Накануне мировые СМИ обещали, что по итогам брюссельского саммита будет принята "глобальная" Совместная декларация, но этого не произошло. Вместо этого был опубликован лишь пресс-релиз, не упоминающий о какой-либо декларации.

Захарова подчеркнула, что все, кто "искренне хочет содействовать развитию атомной энергетики, обязаны понимать, что она должна оставаться вне политической конъюнктуры". Она назвала заявления организаторов об исключительности саммита "игрой в слова", отметив, что это стало трендом для "коллективного Запада".