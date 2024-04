В Сети появилось видео роскошного дворца, купленного Зеленским у короля Карла III

Президент Украины Владимир Зеленский стал владельцем роскошного особняка Highgrove House, который ранее принадлежал королю Карлу III за 20 миллионов фунтов стерлингов. Этот дом долгое время служил королевской семье, а теперь находится в собственности украинского президента.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa