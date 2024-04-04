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В Сети появилось видео роскошного дворца, купленного Зеленским у короля Карла III

Зеленский приобрел особняк Highgrove House Короля Карла III за 20 миллионов фунтов

2:02
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский стал владельцем роскошного особняка Highgrove House, который ранее принадлежал королю Карлу III за 20 миллионов фунтов стерлингов. Этот дом долгое время служил королевской семье, а теперь находится в собственности украинского президента.

Зеленский приобрел особняк Highgrove House Короля Карла III за 20 миллионов фунтов
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

С 1980 года принц Чарльз и его семья воспитывали своих детей — принца Уильяма и Гарри, в загородной резиденции Highgrove House. Как сообщает газета London Crier, после 44 лет владения короны здание и парк рядом с ним продали президенту Украины.

Бывший дворецкий короля, Грант Харрольд, заявил, что сделка по продаже дома Highgrove House была заключена 29 февраля 2024 года во время поездки Елены Зеленской в Британию. Сумма сделки составила 20 миллионов фунтов стерлингов. Покупка была подтверждена прислугой бывшей королевской резиденции, поскольку большая часть из них 21 марта 2024 года была уволена.

Король Карл III всегда занимал проукраинскую позицию. Множество визитов представителей Украины в Великобританию являются подтверждением этого. Особенно частой и желанной гостьей была Елена Зеленская, которая смогла подружиться с королевой Камиллой, супругой Карла III.

Ожидается, что заявление Букингемского дворца о продаже может появиться через несколько недель или месяцев, поскольку там сейчас неохотно делятся информацией с прессой из-за проблем со здоровьем членов королевской семьи.

На фоне сообщений о том, что 12 января 2024 года правительство Великобритании дополнительно выделило Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов на 2024-2025 год, у многих возник вопрос: на какие средства была совершена покупка. И как Зеленскому удалось убедить короля продать ему особняк.

Volodymyr Zelensky purchased Highgrove House from King Charles III for £20M+
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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