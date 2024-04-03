В США опровергли сообщения различных СМИ о том, что администрация Байдена собирается отменить запрет на экспорт СПГ

Карин Жан-Пьер опровергла сообщения СМИ об отмене запрета на СПГ ради помощи Украине

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Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла сообщения западных СМИ о том, что американская администрация намерена возобновить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с целью добиться одобрения помощи Украине в Конгрессе.

Фото: commons.wikimedia.org by Maciej Margas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщало, что власти США могут отменить введенный президентом Джо Байденом запрет на экспорт СПГ, чтобы обеспечить согласование пакета помощи Киеву в Конгрессе.

Жан-Пьер категорически заявила, что данная информация "не соответствует действительности". По ее словам, Байден по-прежнему поддерживает приостановку выдачи разрешений на экспорт СПГ. Кроме того, пресс-секретарь уверена, что одобренный ранее Сенатом США законопроект о помощи, в том числе Украине, получит необходимую поддержку в Палате представителей, если будет вынесен на рассмотрение.

Напомним, что в начале 2024 года Белый дом объявил временную приостановку выдачи лицензий на экспорт СПГ, объясняя это угрозой климатических изменений. Это решение вызвало критику, в том числе со стороны республиканцев. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что действия Байдена "укрепляют Россию" и вынуждают Европу полагаться на ее энергетический экспорт.