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Конгрессмены, голосующие за новые пакеты помощи Украине, не имеют представления о том, что в них входит

Конгрессвумен Грин: конгрессмены узнают о деталях помощи Украине из новостей

1:57
Мир

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что американские законодатели узнают о деталях новой помощи Киеву из новостей, а ее коллеги-республиканцы "не имеют ни малейшего представления" о том, что будет включено в этот пакет.

Конгрессвумен Грин: конгрессмены узнают о деталях помощи Украине из новостей
Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus is licensed under Public domain

По словам Грин, она обсудила этот вопрос со своими однопартийцами, и они признались, что не знают содержания будущей программы помощи Украине.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил надежду, что законодатели смогут рассмотреть законопроект о помощи Киеву сразу после возвращения из отпуска 9 апреля. Джонсон отметил, что в документе будут новые концепции, в том числе, возможно, норма о конфискации российских замороженных активов. Однако, как полагают, часть однопартийцев Джонсона недовольны оказанием помощи Украине и могут попытаться отстранить его от должности, если соответствующий законопроект будет вынесен на голосование. Демократическое меньшинство Палаты представителей дало понять, что в таком случае они готовы оказать Джонсону поддержку.

Администрация США исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине в прошлом году, передав в текущем лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Ожидается, что Белый дом запросит у Конгресса 60 миллиардов долларов для Киева.

Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО не только поставляют оружие, но и обучают украинских военных в Великобритании, Германии, Италии и других странах, что равносильно прямому участию в конфликте. В Кремле заявили, что наращивание западных поставок оружия Украине не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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