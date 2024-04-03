Известный американский телеведущий Такер Карлсон утверждает, что неоднократно пытался получить интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, но его просьбы были проигнорированы.
В недавнем видео, опубликованном в социальной сети Илона Маска, Карлсон рассуждал об американской помощи Киеву и беседовал с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Он заявил, что направил запрос на интервью спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, который, по словам Карлсона, не ответил на его обращение.
Более того, Карлсон утверждает, что он также неоднократно пытался получить интервью с самим Зеленским, чтобы тот мог объяснить свою позицию, но украинский лидер проигнорировал эти запросы.
Ранее, в феврале, Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Это интервью набрало более 211,4 миллиона просмотров в социальной сети Илона Маска и более 19,4 миллиона просмотров на YouTube.
Комментируя слова Карлсона, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это дело киевского режима, "они много дают интервью".
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.