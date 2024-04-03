Такер Карлсон заявил, что Зеленский отверг все предложения об интервью

Карлсон: президент Украины проигнорировал просьбы об интервью

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Известный американский телеведущий Такер Карлсон утверждает, что неоднократно пытался получить интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, но его просьбы были проигнорированы.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В недавнем видео, опубликованном в социальной сети Илона Маска, Карлсон рассуждал об американской помощи Киеву и беседовал с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Он заявил, что направил запрос на интервью спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, который, по словам Карлсона, не ответил на его обращение.

Более того, Карлсон утверждает, что он также неоднократно пытался получить интервью с самим Зеленским, чтобы тот мог объяснить свою позицию, но украинский лидер проигнорировал эти запросы.

Ранее, в феврале, Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Это интервью набрало более 211,4 миллиона просмотров в социальной сети Илона Маска и более 19,4 миллиона просмотров на YouTube.

Комментируя слова Карлсона, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это дело киевского режима, "они много дают интервью".