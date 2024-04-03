На Украине недовольны поставками самолетов F-16

Politico: украинский офицер раскритиковал поставку самолетов F-16

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Согласно недавним заявлениям высокопоставленного украинского военного, истребители F-16, которые Украина должна получить от Нидерландов, Дании и других стран, могут оказаться не самым актуальным вариантом для нужд ВС Украины в 2024 году.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

Офицер, выступавший в издании Politico, отметил, что зачастую Украина сталкивается с задержками в получении необходимого вооружения, и когда оно все же поступает, оно становится уже морально устаревшим.

В качестве примера он привел ситуацию с F-16, указав, что эти самолеты были актуальны в 2023 году, но к 2024 году они уже не будут соответствовать потребностям украинской армии. По словам офицера, Россия тщательно готовится к появлению этих американских боевых машин, продумывая оптимальные меры противовоздушной обороны для их нейтрализации.

Несмотря на то, что Белый дом подтвердил передачу Украине истребителей F-16 после завершения подготовки украинских пилотов, глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что появление у Киева таких самолетов, способных нести ядерное оружие, будет расценено Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Таким образом, поставки F-16 Украине могут столкнуться с определенными сложностями и ограничениями.