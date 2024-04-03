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В Госдуме выразили мнение, что Йенс Столтенберг троллит Украину заявлениями о возможном вступлении страны в НАТО

Депутат Белик: Столтенберг троллит Украину прогнозами о вступлении страны в НАТО

1:00
Мир

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик выразил мнение, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "троллит" Украину своими прогнозами о вступлении страны в состав альянса. Белик отметил, что серьезные политики не дают размытых обещаний, а предоставляют конкретику.

Депутат Белик: Столтенберг троллит Украину прогнозами о вступлении страны в НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

По его словам, Столтенберг сделал Украине лишь полупредложение о членстве, не уточнив сроки и условия.

Кроме того, депутат подчеркнул, что сохранение самой Украины как государства, готового вступить в НАТО, также вызывает большие вопросы. Он указал на неспособность киевского режима переломить ход боевых действий, несмотря на массовую мобилизацию граждан.

В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Украину не приглашали в НАТО из-за нежелания членов альянса, в первую очередь Польши, признавать существующие границы Украины. Таким образом, перспективы вступления Украины в НАТО остаются неопределенными.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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