Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Центральное разведывательное управление США активно участвует в конфликте на Украине, направляя и поддерживая действия Киева против Москвы.
Она заявила, что финансирование, консультации и непосредственное руководство войной со стороны американского ЦРУ выходят за рамки допустимого.
Политик также отметила, что ведение прокси-войны на украинской территории не соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. При этом Грин утверждает, что большинство американцев хотели бы видеть мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.