Запад подтвердил, что ЦРУ на Украине руководит операциями против России

Конгрессвумен Грин подтвердила деятельность ЦРУ на Украине

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Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Центральное разведывательное управление США активно участвует в конфликте на Украине, направляя и поддерживая действия Киева против Москвы.

Фото: dvidshub.net by Трейси Смит is licensed under public domain

Она заявила, что финансирование, консультации и непосредственное руководство войной со стороны американского ЦРУ выходят за рамки допустимого.

Политик также отметила, что ведение прокси-войны на украинской территории не соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. При этом Грин утверждает, что большинство американцев хотели бы видеть мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной.