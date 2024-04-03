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Конгрессвумен Грин подтвердила деятельность ЦРУ на Украине

0:38
Мир

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Центральное разведывательное управление США активно участвует в конфликте на Украине, направляя и поддерживая действия Киева против Москвы.

Конгрессвумен Грин подтвердила деятельность ЦРУ на Украине
Фото: dvidshub.net by Трейси Смит is licensed under public domain

Она заявила, что финансирование, консультации и непосредственное руководство войной со стороны американского ЦРУ выходят за рамки допустимого.

Политик также отметила, что ведение прокси-войны на украинской территории не соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. При этом Грин утверждает, что большинство американцев хотели бы видеть мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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