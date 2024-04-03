Бывшая телеведущая в США рассказала, как брала интервью у Джо Байдена

Американская телеведущая: "Президент Соединенных Штатов не может самостоятельно ответить на вопрос. С ума сойти"

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Бывшая телеведущая канала ESPN Сейдж Стил рассказала, что ее интервью с Джо Байденом было полностью подготовлено по сценарию, и ей было приказано вообще не отклоняться от него. Люди из администрации президента вручили ей текст с заготовленными вопросами и строго приказали ни в коем случае не уклоняться от заданного шаблона и не импровизировать.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Президент Соединенных Штатов не может самостоятельно ответить на вопрос. С ума сойти".

Текст интервью, причём как вопросы, так и ответы Джо Байдена, были заранее согласованы и прошли через несколько редакторских правок.

"Все было структурировано, мне сказали: «Вы будете произносить каждое слово, которое мы напишем и вы не будете отклоняться от сценария"

Джо Байден, как правило, не даёт интервью, редко общается с журналистами, и всякий раз допускает ошибки, путая имена и места пребывания. Единственный раз, когда он смог в течение 40 минут вести осмысленный доклад перед конгрессом, был связан с допингом в виде некоторых препаратов. Однако как только действие их закончилось, президент потерялся в толпе, и его пришлось выводить из зала.

Илон Маск, комментируя это заявление журналистки, написал в соцсети, что Джо Байден является лишь ширмой для левых сил.

"Очевидно, Байден едва понимает, что происходит. Он является трагической ширмой для политической машины крайне левых".

В американской политической терминологии обвинение в социализме или левом радикализме до сих пор является одним из самых серьёзных и дискредитирующих противника.