Бывшая телеведущая в США рассказала, как брала интервью у Джо Байдена

Бывшая телеведущая канала ESPN Сейдж Стил рассказала, что ее интервью с Джо Байденом было полностью подготовлено по сценарию, и ей было приказано вообще не отклоняться от него. Люди из администрации президента вручили ей текст с заготовленными вопросами и строго приказали ни в коем случае не уклоняться от заданного шаблона и не импровизировать.
"Президент Соединенных Штатов не может самостоятельно ответить на вопрос. С ума сойти".
Текст интервью, причём как вопросы, так и ответы Джо Байдена, были заранее согласованы и прошли через несколько редакторских правок.
"Все было структурировано, мне сказали: «Вы будете произносить каждое слово, которое мы напишем и вы не будете отклоняться от сценария"
Джо Байден, как правило, не даёт интервью, редко общается с журналистами, и всякий раз допускает ошибки, путая имена и места пребывания. Единственный раз, когда он смог в течение 40 минут вести осмысленный доклад перед конгрессом, был связан с допингом в виде некоторых препаратов. Однако как только действие их закончилось, президент потерялся в толпе, и его пришлось выводить из зала.
Илон Маск, комментируя это заявление журналистки, написал в соцсети, что Джо Байден является лишь ширмой для левых сил.
"Очевидно, Байден едва понимает, что происходит. Он является трагической ширмой для политической машины крайне левых".
В американской политической терминологии обвинение в социализме или левом радикализме до сих пор является одним из самых серьёзных и дискредитирующих противника.
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