Дружественные России страны пытаются повлиять на Евросоюз в вопросе конфискации замороженных российских средств

Politico: Китай и Индонезия призывают ЕС не изымать активы РФ

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Некоторые дружественные с Россией государства, включая Китай, Саудовскую Аравию и Индонезию, тайно призывают Европейский союз не конфисковывать замороженные российские активы на сумму более 200 млрд евро, опасаясь, что это "создаст прецедент", сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Эти страны скептически относятся к идее конфискации средств и оказывают деликатное давление на ЕС, чтобы предотвратить такое развитие событий. По их мнению, изъятие российских активов может привести к тому, что их собственные активы также могут стать мишенью в будущем.

Несмотря на то, что окончательное решение о конфискации пока не принято, этот вариант все еще рассматривается на фоне необходимости в продолжении финансирования помощи Украине, а также под давлением США и Великобритании. В марте 2024 года ЕС разработал механизм, позволяющий направлять часть доходов от замороженных российских активов в Европейский фонд мира и Фонд поддержки Украины.

Российские власти называют блокировку их активов за рубежом незаконной. Кремль предупреждает, что будет считать их изъятие в пользу Украины "фактически прямым воровством" и пообещал ответить симметричными мерами.