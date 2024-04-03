Дружественные России страны пытаются повлиять на Евросоюз в вопросе конфискации замороженных российских средств

Некоторые дружественные с Россией государства, включая Китай, Саудовскую Аравию и Индонезию, тайно призывают Европейский союз не конфисковывать замороженные российские активы на сумму более 200 млрд евро, опасаясь, что это "создаст прецедент", сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Эти страны скептически относятся к идее конфискации средств и оказывают деликатное давление на ЕС, чтобы предотвратить такое развитие событий. По их мнению, изъятие российских активов может привести к тому, что их собственные активы также могут стать мишенью в будущем.
Несмотря на то, что окончательное решение о конфискации пока не принято, этот вариант все еще рассматривается на фоне необходимости в продолжении финансирования помощи Украине, а также под давлением США и Великобритании. В марте 2024 года ЕС разработал механизм, позволяющий направлять часть доходов от замороженных российских активов в Европейский фонд мира и Фонд поддержки Украины.
Российские власти называют блокировку их активов за рубежом незаконной. Кремль предупреждает, что будет считать их изъятие в пользу Украины "фактически прямым воровством" и пообещал ответить симметричными мерами.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.