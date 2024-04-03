Министры обороны Франции и России провели телефонные переговоры

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню провел телефонные переговоры с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Согласно заявлению французского военного министерства, в ходе разговора Лекорню решительно осудил теракт, произошедший в Подмосковье 22 марта, и выразил солидарность с семьями погибших.
Он также заявил о готовности Франции к сотрудничеству с Россией в борьбе с терроризмом и высказался за расширение двусторонних обменов для повышения эффективности противодействия этой угрозе.
В заявлении подчеркивалось, что Франция не располагает информацией, позволяющей установить связь между терактом в Подмосковье и событиями в Украине. Лекорню призвал Россию воздержаться от любых попыток использовать этот теракт в своих интересах. Кроме того, он заявил, что Франция продолжит поддерживать Украину настолько долго и интенсивно, насколько это будет необходимо.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказывался за укрепление взаимодействия с Россией в борьбе с терроризмом после нападения на "Крокус сити холл". Однако, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, конкретные предложения по антитеррористическому сотрудничеству от Франции в российское внешнеполитическое ведомство не поступали.
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