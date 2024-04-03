Евгений Сатановский прокомментировал "Царьграду" удар Израиля по иранскому консульству: война идёт, но ядерного конфликта не будет

Евгений Сатановский — один из наиболее компетентных общественных экспертов по проблематике Ближнего Востока прокомментировал удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске в интервью "Царьграду".
Израильские ВВС нанесли авиаудар по иранскому консульству в Дамаске, в результате погибло два генерала и пять офицеров КСИР, в том числе один из виднейших его лидеров Мохаммед Захеди.
Евгений Сатановский предложил рассматривать этот удар по консульству Ирана как акт "гибридной войны" между Израилем и Ираном, которая ведётся опосредованно.
"Идёт война, повторяю. Она идёт достаточно давно. Войны ведутся по-разному. Вот, ирано-израильская война — это реальность нашей жизни. Она пока что не перешла в открытое прямое противостояние, это называется "война по доверенности". Но, что называется, через "Хезболлу", через ХАМАС, через много кого ещё, Иран воюет с Израилем".
Вместе с тем, Сатановский признал, что риск ядерной эскалации в этом конфликт очень невелик.
В МИД России осудили авианалёт Израиля на генконсульство Ирана, назвав это "категорически неприемлемыми" посягательствами на дипломатические и консульские объекты. По инициативе России был созван Совет безопасности ООН, на котором Россия представила своё однозначное осуждение этому преступлению.
Израиль не в первый раз позволил себе беспрецедентные атаки по иранским объектам, в том числе в Сирии, невзирая на возможные жертвы среди гражданских.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.