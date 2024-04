Евгений Сатановский прокомментировал "Царьграду" удар Израиля по иранскому консульству: война идёт, но ядерного конфликта не будет

Евгений Сатановский — один из наиболее компетентных общественных экспертов по проблематике Ближнего Востока прокомментировал удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске в интервью "Царьграду".

Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY