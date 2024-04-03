Украину призвали готовиться к серьезным и стратегическим боям летом текущего года

Стариков: летняя кампания будет иметь стратегическое значение

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Отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту* заявил, что в зоне специальной военной операции вскоре начнутся крупномасштабные бои стратегического значения.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По мнению эксперта, предстоящая летняя кампания будет ознаменована "очень серьезными боями", которые в принципе будут решать вопросы оперативно-стратегического уровня.

Стариков отметил, что украинские СМИ и чиновники откровенно искажают информацию о происходящем на фронте и реальном положении дел в рядах ВСУ. В результате этого военные атташе западных союзников Киева передают в свои страны грубо искаженные данные, из-за чего у руководства США и Евросоюза создается впечатление, что Украине больше не нужны поставки оружия.

После неудачного наступления ВСУ летом-осенью 2023 года Россия нанесла чувствительные контрудары по противнику и освободила ряд населенных пунктов в Донбассе, в том числе Марьинку, Авдеевку, Победу, Ласточкино, Северное, Петровское, Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.