Отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту* заявил, что в зоне специальной военной операции вскоре начнутся крупномасштабные бои стратегического значения.
По мнению эксперта, предстоящая летняя кампания будет ознаменована "очень серьезными боями", которые в принципе будут решать вопросы оперативно-стратегического уровня.
Стариков отметил, что украинские СМИ и чиновники откровенно искажают информацию о происходящем на фронте и реальном положении дел в рядах ВСУ. В результате этого военные атташе западных союзников Киева передают в свои страны грубо искаженные данные, из-за чего у руководства США и Евросоюза создается впечатление, что Украине больше не нужны поставки оружия.
После неудачного наступления ВСУ летом-осенью 2023 года Россия нанесла чувствительные контрудары по противнику и освободила ряд населенных пунктов в Донбассе, в том числе Марьинку, Авдеевку, Победу, Ласточкино, Северное, Петровское, Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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