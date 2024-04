Украину призвали готовиться к серьезным и стратегическим боям летом текущего года

Отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту* заявил, что в зоне специальной военной операции вскоре начнутся крупномасштабные бои стратегического значения.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic