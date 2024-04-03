В НАТО рассчитывают преодолеть разногласие с Венгрией по вопросам помощи Украине в ближайшее время

Столтенберг: НАТО решит разногласия с Венгрией в ближайшее время

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает в ближайшие недели преодолеть разногласия с Венгрией относительно роли альянса в украинском конфликте.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under State Department photo / Public Domain

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что 31 страна НАТО поддерживает решение об усилении координационной функции альянса в поставках оружия и подготовке украинских военных, но Будапешт не намерен участвовать в этом. Сийярто подчеркнул, что Венгрия будет выступать против любых решений, которые приблизят НАТО к прямому столкновению с Россией и трансформируют оборонительный альянс в наступательный.

Столтенберг отметил, что у него налажен хороший диалог с главой МИД Венгрии Сийярто, а также состоялись две беседы на прошлой неделе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Генсек НАТО выразил уверенность, что удастся учесть озабоченности Будапешта и достичь консенсуса в ближайшее время.

Ранее Столтенберг сообщал, что страны НАТО договорились об усилении координационной роли альянса в планировании и предоставлении долгосрочной военной помощи Украине. Детали этих планов будут обсуждаться в ближайшие недели, а окончательные решения ожидаются на саммите НАТО в Вашингтоне летом текущего года.