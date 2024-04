В НАТО рассчитывают преодолеть разногласие с Венгрией по вопросам помощи Украине в ближайшее время

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает в ближайшие недели преодолеть разногласия с Венгрией относительно роли альянса в украинском конфликте.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under State Department photo / Public Domain