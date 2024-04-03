В США уверены, что останутся лидерами по координации помощи Украине

Белый Дом: Джо Байден уверен, что США сохранят ведущую роль в оказании помощи Украине

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Белый дом уверен, что Соединенные Штаты сохранят ведущую роль в оказании помощи Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. По его словам, президент Джо Байден убежден, что это лидерство США остается жизненно важным, и Вашингтон сможет продолжить его демонстрировать.

Фото: defense.gov by DoD photo by Glenn Fawcett is licensed under Public domain

Кирби подчеркнул, что сообщения об увеличении координационной роли НАТО в поставках оружия Украине пока носят гипотетический характер и обсуждаются союзниками США по альянсу. Он отметил, что Вашингтон намерен сохранить свое ведущее положение в этом вопросе.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что 31 страна НАТО поддерживает решение об усилении координационной роли альянса в поставках вооружений и подготовке украинских военных, но Будапешт не желает участвовать в этом. По его словам, ранее такая помощь Украине оказывалась на двусторонней основе или в рамках добровольных групп стран, но не через НАТО.

Россия неоднократно предупреждала, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта и прямо вовлекают страны НАТО в боевые действия, что Москва будет расценивать как законные цели для ударов.