Украина призывает вернуться "миллионам уехавших украинцев" и встать на защиту страны

Премьер-министр Украины: тысячи украинцев уже вернулись, чтобы защищать свою страну

1:28 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинское правительство призывает своих граждан, покинувших страну в ходе военных действий, вернуться на родину и внести свой вклад в защиту государства. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что миллионы украинцев выехали за границу, но сотни тысяч уже вернулись, чтобы защищать свою страну.

Фото: Dpsu.gov.ua by State Border Guard Service of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Шмыгаль отметил, что власти Украины приглашают граждан, подлежащих мобилизации, вернуться и подписать контракт с Вооруженными силами Украины. Кроме того, он призвал украинцев, находящихся за рубежом, вернуться и работать на благо бюджета страны, чтобы обеспечить финансирование обороны от российской агрессии.

Для вернувшихся граждан Украина предлагает ряд программ государственной поддержки, в том числе помощь малому бизнесу и восстановление поврежденного жилья. Это призвано стимулировать украинцев к возвращению на родину в условиях военного положения и всеобщей мобилизации.

Российская Федерация начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года, заявив, что ее целью является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Президент России Владимир Путин пояснил, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась с "циничным обманом и враньем", а также с попытками давления и шантажа.