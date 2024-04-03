Новые планы НАТО по Украине не делают из альянса участника конфликта, заявил Генсек Столтенберг

Столтенберг: НАТО останется оборонным блоком

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новые планы альянса по Украине не сделают его участником конфликта. Он подчеркнул, что НАТО сохранит исключительно оборонный характер.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Столтенберг комментировал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который выражал опасения, что увеличение роли НАТО в координации военной помощи Киеву втягивает альянс в конфликт. Генеральный секретарь заверил, что НАТО "является и останется оборонным альянсом" и "не является и не станет участником конфликта".

Ранее Столтенберг сообщал, что страны НАТО договорились усилить координационную роль альянса в планировании и оказании долгосрочной помощи Украине. Детали этих планов будут обсуждаться в ближайшие недели, а окончательные решения ожидаются на саммите НАТО в Вашингтоне летом этого года.