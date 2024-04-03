В НАТО заявили, что не обсуждают отправку своего контингента на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает вопрос о размещении своих боевых подразделений на территории Украины. Вместо этого, речь идет об усилении координации между странами-членами в вопросах оказания военной помощи Украине.
Столтенберг подчеркнул, что новые планы НАТО по координации помощи Украине не приведут к участию альянса в конфликте и не изменят его оборонный характер. Он также сообщил, что страны НАТО договорились об усилении координационной роли альянса в планировании и предоставлении долгосрочной помощи Украине. Детали этих планов будут обсуждаться в ближайшие недели, а окончательные решения ожидаются на саммите в Вашингтоне летом текущего года.
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