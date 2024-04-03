Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывшая жена Федора Бондарчука подала иск о разделе имущества, так как он перестал делиться с ней доходами
Стариков: летняя кампания будет иметь стратегическое значение
Нутрициолог Кузина: животный жир является крайне ценным компонентом питания
Как научиться копить деньги при маленькой зарплате
Ветеринары рассказали, как защитить собаку от укусов клещей
Столтенберг: НАТО решит разногласия с Венгрией в ближайшее время
Белый Дом: Джо Байден уверен, что США сохранят ведущую роль в оказании помощи Украине
Кривонос: ВС РФ наносит критические удары по объектам ВСУ
В Госдуме охарактеризовали путь Украины в НАТО фразой из русской сказки
В НАТО заявили, что не обсуждают отправку своего контингента на Украину

Столтенберг: НАТО по-прежнему поддерживает Украину исключительно поставками вооружения

0:47
Мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает вопрос о размещении своих боевых подразделений на территории Украины. Вместо этого, речь идет об усилении координации между странами-членами в вопросах оказания военной помощи Украине.

Столтенберг: НАТО по-прежнему поддерживает Украину исключительно поставками вооружения
Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark

Столтенберг подчеркнул, что новые планы НАТО по координации помощи Украине не приведут к участию альянса в конфликте и не изменят его оборонный характер. Он также сообщил, что страны НАТО договорились об усилении координационной роли альянса в планировании и предоставлении долгосрочной помощи Украине. Детали этих планов будут обсуждаться в ближайшие недели, а окончательные решения ожидаются на саммите в Вашингтоне летом текущего года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь

Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.

Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Блогер Мелстрой снова обманул подписчика, который разместил его никнейм на Луне
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за свой никнейм на Луне
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев
3 продукта, которые сократят жизнь вашей кошки: ветеринары бьют тревогу
Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев Назначение русофоба Данилова послом в Молдавии — стратегия Киева против ПМР Андрей Николаев Китай, Индонезия и Саудовская Аравия требуют от ЕС оставить в покое активы ЦБ РФ Любовь Степушова
Пионы будут цвести пышными шапками: вот что важно сделать для этого весной
Какие культуры могут оказаться плохими соседями для сладкого перца?
Восемь эффективных средств для удаления пигментных пятен
Восемь эффективных средств для удаления пигментных пятен
Последние материалы
Кривонос: ВС РФ наносит критические удары по объектам ВСУ
В Госдуме охарактеризовали путь Украины в НАТО фразой из русской сказки
Финансист Тумасьева: фиктивные некоммерческие организации помогают "отмывать деньги"
Премьер-министр Украины: тысячи украинцев уже вернулись, чтобы защищать свою страну
Польза шишек на участке огромна
Российские учёные создают нейросеть для поиска пропавших домашних животных
Столтенберг: НАТО останется оборонным блоком
Нейрофизиолог Каплан: тибетские монахи используют все возможности своего мозга
Столтенберг: НАТО по-прежнему поддерживает Украину исключительно поставками вооружения
На экс-супругу Петросяна Елену Степаненко подали в суд по делу о наследстве ее подруги Натальи Маголы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников