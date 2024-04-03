Власть Армении продает свой народ, заявила Захарова

Захарова: власти Армении продают свой народ ради бонусов Запада

1:36 Your browser does not support the audio element. Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Армении в том, что они "продают свой народ", разрывая связи с Россией ради поддержки со стороны США и Европейского союза.

Фото: www.kremlin.ru by Alexey Nikolsky is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Армении Арарата Мирзояна о том, что Москва и Ереван "не говорят на одном языке", несмотря на сотрудничество в различных сферах. По мнению российского дипломата, это отражает стремление нынешнего армянского руководства пожертвовать всеми связями с Россией и другими ближайшими союзниками ради "эфемерных бонусов" от ЕС и США.

Захарова подчеркнула непоследовательность заявлений армянских властей. Она напомнила, что ранее руководство Армении отмечало выгоду сотрудничества в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ, а теперь говорит о США и ЕС как о главных партнерах. По мнению российского дипломата, такие действия "загоняют Армению в тупик".

Комментируя слова Мирзояна о возможном разрыве дипломатических отношений между Москвой и Ереваном, Захарова назвала это "прискорбным", особенно с учетом годовщины установления дипломатических связей между странами.

В то же время Европарламент в своей резолюции отметил, что если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в ЕС и продолжит реформы, укрепляющие ее демократию, это может подготовить почву для трансформации отношений Ереван-Брюссель. Депутаты также призвали Еврокомиссию и Совет ЕС активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС.