МИД России назвал доклад комиссии ООН по пыткам необъективным

Захарова: доклад ООН о пытках не отличается объективностью

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла критике доклад миссии ООН по правам человека на Украине, который якобы подтверждает нарушение Россией норм права. По ее словам, этот документ не отличается объективностью.

Фото: panoramio.com by Maksym Kozlenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Захарова отметила, что более 95% информации, собранной сотрудниками ООН, подтверждает, по их мнению, грубые нарушения Россией норм международного гуманитарного права и прав человека на так называемых "оккупированных украинских территориях", включая Крым. Однако, по мнению представителя МИД РФ, это лишь попытка придать докладу видимость сбалансированности.

В качестве примера Захарова упомянула, что в доклад включили сведения о беседах с российскими военнопленными, которые рассказали о пытках при их транспортировке в места интернирования. Таким образом, по ее мнению, авторы доклада стремились создать впечатление объективности, хотя в целом документ не отличается непредвзятостью.

Ранее комиссия Совета по правам человека ООН, расследовавшая ситуацию на Украине, заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Кроме того, было подтверждено, что Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих военнослужащих, несмотря на документированные случаи казней российских пленных.