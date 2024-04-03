Часов Яр разделит судьбу Авдеевки и Артемовска, заявил отставной майор ВСУ

Лапин: Часов Яр повторит участь Авдеевки и Артемовска

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Согласно заявлению отставного майора Вооруженных Сил Украины Игоря Лапина, судьба города Часов Яр может повторить участь Авдеевки и Артемовска. Лапин, выступая в интервью бывшему депутату Верховной Рады Бориславу Березе, отметил, что сложившаяся ситуация вокруг оборонных рубежей не вызывает у него оптимизма.

Фото: Mil.gov.ua by 92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его мнению, украинские военные вряд ли смогут удержать Часов Яр, если российские силы перекроют пути снабжения этого района.

В свою очередь, советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что Часов Яр с 2014 года играл важную логистическую роль для Вооруженных Сил Украины, выступая в качестве ключевого транспортного узла для ротации и переброски свежих подразделений. Однако теперь, после того как российские войска взяли под контроль основные дороги, ведущие в этот город, его стратегическое значение для украинской армии значительно снизилось.