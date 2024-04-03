Согласно заявлению отставного майора Вооруженных Сил Украины Игоря Лапина, судьба города Часов Яр может повторить участь Авдеевки и Артемовска. Лапин, выступая в интервью бывшему депутату Верховной Рады Бориславу Березе, отметил, что сложившаяся ситуация вокруг оборонных рубежей не вызывает у него оптимизма.
По его мнению, украинские военные вряд ли смогут удержать Часов Яр, если российские силы перекроют пути снабжения этого района.
В свою очередь, советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что Часов Яр с 2014 года играл важную логистическую роль для Вооруженных Сил Украины, выступая в качестве ключевого транспортного узла для ротации и переброски свежих подразделений. Однако теперь, после того как российские войска взяли под контроль основные дороги, ведущие в этот город, его стратегическое значение для украинской армии значительно снизилось.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.