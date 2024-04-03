Боец ВСУ Васькин рассказал, что за жалобы солдат на фронте их сажают в ямы и отправляют в бой с лопатами

Боец ВСУ рассказал, что за жалобы на фронте солдат сажают в ямы

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Рядовой армии ВСУ Андрей Васькин поделился, что за жалобы офицеры армии жестко наказывают солдат. Он сказал, что во всех ротах ВСУ есть яма, куда отправляют провинившихся солдат на пару дней для перевоспитания.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Васькин поделился, что в эти ямы сажают провинившихся и не дают им еды по несколько дней. Также он рассказал о пыточных, которые прозвали "воспитательные" избы. Если туда попал солдат, то он может покинуть это место калекой.

Рядовой рассказал, что был отправлен на передовые позиции после того, как он почти 1,5 месяца пробыл в окопах без смены. Он возмущался этим, за что был отправлен в яму. Васькин подчеркивает, что в случае отказа или сопротивления исполнения приказов, военных ВСУ жестоко наказывают. Иногда даже отправляют на передовую безоружным.

Васькин назвал, что эти меры частой и уже привычной практикой в ВСУ для всех, кто не согласен с политикой офицеров или кто выступает "за правду". Те солдаты, которые не поддаются перевоспитанию, могут быть отправлены на смертельные миссии или подвергнуться издевательствам.

Владимир Ераносян, который является военным экспертом, считает, что в ВСУ творится беспорядок и беззаконие. Он подчеркивает, что армия украины морально разлагается, сравнивая это процесс с гниением.