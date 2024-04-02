Власти США согласны отменить запрет на экспорт СПГ ради одобрения нового пакета помощи Украине

Reuters: правительство США может снять запрет с экспорта СПГ ради помощи Украине

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Согласно сообщениям Reuters, власти США могут отменить ограничения на экспорт сжиженного природного газа, введенные президентом Джо Байденом, чтобы добиться одобрения Конгрессом пакета помощи для Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by Maciej Margas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В начале 2024 года Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, объясняя это необходимостью противодействия климатическим изменениям. Это решение вызвало критику, в том числе со стороны республиканцев, которые утверждали, что оно "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.

Источники в Белом доме сообщают, что американские чиновники готовы отменить введенные ограничения, чтобы заручиться поддержкой Конгресса для одобрения нового пакета помощи Украине. По их словам, приостановка экспорта СПГ не оказывала серьезного влияния на поставки газа в ближайшем будущем.

Между тем, США исчерпали возможности военной помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в конце 2023 года. В этом году был предоставлен лишь один пакет на 300 млн долларов, а Конгресс пока не утвердил новый запрос администрации Байдена на 60 млрд долларов для Украины. На этом фоне республиканцы в палате представителей подготовили альтернативный план, предусматривающий предоставление Украине помощи в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной финансовой помощи.