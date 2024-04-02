Экс-президент Украины Петр Порошенко принял решение об участии в следующих президентских выборах

Al Jazeera: Порошенко планирует принять участие в следующих выборах на Украине

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Бывший украинский президент Петр Порошенко недавно заявил о своем намерении баллотироваться на следующих президентских выборах. В интервью телеканалу Al Jazeera он подтвердил свои планы участвовать в грядущих выборах.

Фото: president.gov.ua by Presidential Administration of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Порошенко подчеркнул, что для проведения полноценных выборов Украине необходимо одержать победу в текущем конфликте. Ранее выборы президента Украины, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены из-за введения военного положения и всеобщей мобилизации. Действующий президент Владимир Зеленский заявлял, что в сложившихся обстоятельствах проведение выборов является несвоевременным, и призвал поставить точку в этом вопросе.