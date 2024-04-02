Призывника на Украине до смерти запытали сотрудники ТЦК, сообщает украинское издание "Страна"

Украинское издание "Страна" сообщило в своем телеграм-канале со ссылкой на мать погибшего, что сотрудники военкомата в Хмельницком на Украине до смерти замучили призывника.
"Жительница Хмельницкого заявляет, что в территориальном центре комплектования (название военкоматов на Украине — ред.) запытали до смерти ее сына Панасюка Андрея", — говорится в сообщении издания.
По ее словам, мужчина был задержан сотрудниками военкомата в магазине, после чего его доставили в военкомат, где над ним издевались и угрожали. Мать погибшего заявила, что у Андрея поднялось давление, но ему не оказали помощь, а лишь ответили, что под Авдеевкой ему помогут.
Точная причина смерти не называется, но, по данным журналистов, погибшего доставили в городскую больницу Хмельницкого, где врачи двое суток боролись за его жизнь. Была проведена нейрохирургическая операция, однако мужчина вскоре скончался.
Мать погибшего утверждает, что она направила официальную жалобу в Министерство обороны Украины. Со своей стороны, сотрудники военкомата заявляют, что мужчина был доставлен для прохождения медицинской комиссии, и после "выявления заболевания" его отправили в медучреждение для дообследования, где его состояние резко ухудшилось, что и привело к его смерти.
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