Призывника на Украине до смерти запытали сотрудники ТЦК, сообщает украинское издание "Страна"

"Страна": сотрудники местного ТЦК запытали призывника до смерти в Хмельницком

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Украинское издание "Страна" сообщило в своем телеграм-канале со ссылкой на мать погибшего, что сотрудники военкомата в Хмельницком на Украине до смерти замучили призывника.

Фото: flickr.com by Схакиров is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Жительница Хмельницкого заявляет, что в территориальном центре комплектования (название военкоматов на Украине — ред.) запытали до смерти ее сына Панасюка Андрея", — говорится в сообщении издания.

По ее словам, мужчина был задержан сотрудниками военкомата в магазине, после чего его доставили в военкомат, где над ним издевались и угрожали. Мать погибшего заявила, что у Андрея поднялось давление, но ему не оказали помощь, а лишь ответили, что под Авдеевкой ему помогут.

Точная причина смерти не называется, но, по данным журналистов, погибшего доставили в городскую больницу Хмельницкого, где врачи двое суток боролись за его жизнь. Была проведена нейрохирургическая операция, однако мужчина вскоре скончался.

Мать погибшего утверждает, что она направила официальную жалобу в Министерство обороны Украины. Со своей стороны, сотрудники военкомата заявляют, что мужчина был доставлен для прохождения медицинской комиссии, и после "выявления заболевания" его отправили в медучреждение для дообследования, где его состояние резко ухудшилось, что и привело к его смерти.