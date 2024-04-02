Политик Игорь Никулин: Авиаудар Тель-Авива по консульству Ирана - толчок к эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Политик, общественный деятель, бывший советник генерального секретаря ООН Игорь Никулин высказал Pravda. Ru свою точку зрения на авиаудар по дипмиссии Ирана в столице Сирии, который, предположительно, совершили израильские военные.
"Израиль пытается спровоцировать Иран на ответные действия, потому что до сих пор США противятся тому, чтобы нанести удар по Ирану. Вот Израиль надеется таким способом вынудить Соединенные Штаты Америки занять более активную позицию в этом вопросе", — поясняет политолог.
Подобный шаг со стороны Израиля может привести к непредсказуемым последствиям в регионе, считает эксперт.
"Иран может передать "Хезболле" гораздо более дальнобойные ракеты, которые будут покрывать всю территорию Израиля. Это, на мой взгляд, первый и наиболее очевидный вариант, потому что "Хезболла" пока еще не готова к полномасштабной войне с Израилем, но, если ей оказать необходимую помощь, то она будет готова. И тогда Израиль превратится в сектор Газа, потому что вся его территория будет простреливаться и со стороны Йемена, и со стороны Ливана", — предполагает Игорь Никулин.
Собеседник Pravda. Ru уверен, что США знали о готовящемся авиаударе по представительству Ирана в Сирии, так как Израиль, по мнению эксперта, редко что-то делает без ведома "старшего брата".
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