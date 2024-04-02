Глава МИД Франции заявил о "законной обороне" в рамках которой действует Киев при ударах по российским НПЗ

Стефан Сежурне: Киев действует в рамках законной обороны, свершая атаки на российские НПЗ

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Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прокомментировал атаки Украины на российские нефтяные объекты, заявив, что Киев действует в рамках законной самообороны.

Фото: flickr.com by Европейский парламент is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он отметил, что данная тема практически не получает комментариев с французской стороны, и подчеркнул, что Украина осуществляет свои действия в пределах легитимной обороны.

В марте украинские беспилотные летательные аппараты атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, а также в Краснодарском крае. Российские власти неоднократно заявляли, что Украина превратилась в террористическое государство. Так, в частности, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко утверждала, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается" и что беспилотники Вооруженных сил Украины совершают террористические акты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.