Британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что у Запада больше нет систем Patriot, которыми можно заменить уничтоженные зенитные ракетные комплексы на Украине.
По его словам, комментарии украинских чиновников о необходимости новых Patriot демонстрируют степень их отчаяния, поскольку у США наблюдается серьезный дефицит этих установок, а Германия и Нидерланды израсходовали свои запасы, отправив их Киеву.
Меркурис подчеркнул, что за последние недели мир увидел, как Россия способна систематически подрывать системы противовоздушной обороны, разработанные американцами.
В марте Министерство обороны России опубликовало видео попадания ракеты "Искандер-М" в украинскую технику, в результате чего была уничтожена зенитная ракетная система С-300 в районе Покровска в ДНР. Позже РИА Новости получило кадры с последствиями этого удара, на которых видно, что были ликвидированы три системы ПВО. Затем источник агентства в силовых структурах сообщил, что среди уничтоженных систем ПВО в районе Покровска в ДНР были два ЗРК Patriot.
Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.