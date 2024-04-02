На Западе отреагировали на просьбы украинских чиновников восполнить потери ЗРК Patriot — "их больше нет"

Эксперт Меркурис: у НАТО больше нет ЗРК Patriot, которые можно было передать Украине

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что у Запада больше нет систем Patriot, которыми можно заменить уничтоженные зенитные ракетные комплексы на Украине.

Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos is licensed under Attribution 2.0 Generic

По его словам, комментарии украинских чиновников о необходимости новых Patriot демонстрируют степень их отчаяния, поскольку у США наблюдается серьезный дефицит этих установок, а Германия и Нидерланды израсходовали свои запасы, отправив их Киеву.

Меркурис подчеркнул, что за последние недели мир увидел, как Россия способна систематически подрывать системы противовоздушной обороны, разработанные американцами.

В марте Министерство обороны России опубликовало видео попадания ракеты "Искандер-М" в украинскую технику, в результате чего была уничтожена зенитная ракетная система С-300 в районе Покровска в ДНР. Позже РИА Новости получило кадры с последствиями этого удара, на которых видно, что были ликвидированы три системы ПВО. Затем источник агентства в силовых структурах сообщил, что среди уничтоженных систем ПВО в районе Покровска в ДНР были два ЗРК Patriot.