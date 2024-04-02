В США призвали НАТО разорвать все связи с Украиной ради мира

Миршаймер: НАТО необходимо прекратить все связи с Украиной ради мира с Россией

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Североатлантический альянс должен прекратить все связи с Украиной ради урегулирования конфликта с Россией, заявил американский эксперт Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалист подчеркнул, что Запад обязан побудить Украину к мирным переговорам, пока страна не потеряла еще больше территории, а Североатлантический альянс — перестать поддерживать идею Киева о вступлении в эту организацию. По его мнению, НАТО должна дать четкое понимание, что Украина не станет членом альянса и должна самостоятельно решать вопросы безопасности с Россией.

В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна подает заявку на ускоренное вступление в НАТО. Однако, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва внимательно следит за ситуацией и помнит, что ориентация Киева на НАТО стала одной из причин начала специальной военной операции. Вместе с тем, в июне 2022 года президент Владимир Путин заявлял, что Россия ничего не имеет против возможного вступления Украины в Европейский Союз, так как это не является военным блоком.