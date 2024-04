США передали ВСУ радиоактивную военную технику

Хакерская группа Beregini опубликовала материалы, подтверждающие, что переданные БМП "M2 Bradley" оказались радиоактивными.

Фото: www.flickr.com by 7th Army Joint Multinational Training Command is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic