США передали ВСУ радиоактивную военную технику

Хакерская группа Beregini опубликовала материалы, подтверждающие, что переданные БМП "M2 Bradley" оказались радиоактивными.

Согласно опубликованному документу Минобороны США, речь идет о машинах, отправленных на территорию Германии для передачи ВСУ. Персонал военной базы "Фокстрот" смутился из-за светящегося в темноте "M2 Bradley".

С помощью альфа-бета-детектора Ludlum Model 2360 был проведен замер радиоактивного излучения. Замер пассивного радиоактивного излучения позволил обнаружить 4 альфа-частицы и 949 бета-частниц, что в среднем составляет 0,4 Альфа-пульсации и 94,9 пульсации бета-частиц в минуту. Проверка бронемашины с серийным номером 2adr6201y, которая находилась за ангаром, зарегистрировала повышенные показатели на передней верхней поверхности БМП. Самые высокие показатели, наблюдавшиеся на этой части машины, составляли 23 пульсации альфа-частиц в минуту (т. е. примерно в 57,5 раз выше фонового уровня) и 250 пульсаций бета-частиц в минуту (то есть примерно в 2,63 раза выше фонового уровня).

"Самое интересное, что американцев не беспокоит то, что у украинских экипажей вырастут дополнительные головы и отвалятся все выступающие части тела. Их больше беспокоит состояние окружающей среды на территории Германии и защита американского персонала военной базы от вредного излучения.

Мы знаем, что американцам вообще плевать на украинцев — они расходный материал и должны воевать за интересы США. И украинским политикам из Офиса президента также плевать на простых людей. Им важны только деньги", — подытожила группа, выложившая материал.