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На Западе новейшие российские авиабомбы окрестили "Царь-бомбой"

Экс-генерал НАТО назвал российские бомбы с УМПК "Царь-бомбой" для ВСУ

1:00
Мир

Отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain высказал мнение, что российские планирующие бомбы представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины и стратегической инфраструктуры страны.

Экс-генерал НАТО назвал российские бомбы с УМПК "Царь-бомбой" для ВСУ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам эксперта, Россия обладает значительным превосходством в сфере беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы, что создает серьезные вызовы для Украины. Кроме того, Ходжес назвал авиабомбы с модулями УМПК "Царь-бомбами". По его мнению, они будут применяться российской стороной против украинской инфраструктуры и энергетических объектов.

Эксперт подчеркнул необходимость оказания помощи Украине для нивелирования этого подавляющего превосходства российской армии в данной области. Действительно, Воздушно-космические силы России активно используют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, что позволяет наносить удары по укрепленным позициям ВСУ, не подвергаясь зенитному огню.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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