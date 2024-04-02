На Западе новейшие российские авиабомбы окрестили "Царь-бомбой"

Отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain высказал мнение, что российские планирующие бомбы представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины и стратегической инфраструктуры страны.
По словам эксперта, Россия обладает значительным превосходством в сфере беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы, что создает серьезные вызовы для Украины. Кроме того, Ходжес назвал авиабомбы с модулями УМПК "Царь-бомбами". По его мнению, они будут применяться российской стороной против украинской инфраструктуры и энергетических объектов.
Эксперт подчеркнул необходимость оказания помощи Украине для нивелирования этого подавляющего превосходства российской армии в данной области. Действительно, Воздушно-космические силы России активно используют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, что позволяет наносить удары по укрепленным позициям ВСУ, не подвергаясь зенитному огню.
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