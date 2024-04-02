Сальдо заявил, что европейские волонтеры поставляют наркотики для ВСУ

Сальдо: немецкие волонтеры поставляют наркотики в ВСУ

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Согласно заявлению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, немецкие волонтерские организации, которые поставляют гуманитарную помощь в Украину, также распространяют среди украинских военнослужащих наркотические и психотропные вещества.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По словам Сальдо, члены волонтерской группы Medical Responce Crew наряду с гуманитарными грузами поставляют на передовые позиции "амфетамин и прочую гадость". Об этом неоднократно свидетельствовали пленные украинские солдаты.

При этом командование Вооруженных сил Украины якобы осведомлено о том, что их подчиненным продают наркотики непосредственно на линии фронта, но никаких мер для пресечения этой практики не предпринимает. Более того, Сальдо утверждает, что украинские офицеры получают прибыль от торговли наркотиками, поскольку одурманенные солдаты не могут оказывать сопротивление и использоваться в качестве "пушечного мяса".