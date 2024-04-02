Александр Лукашенко заявил, что литовцы и поляки, которые проживают в Белоруссии, хорошо относятся к Республике

Александр Лукашенко, который занимает пост президента Белоруссии, рассказал, что в стране нет разделения по национальности, а обычные поляки и литовцы, которые проживают в республике, хорошо к ней относятся.
Лукашенко заявил, что за своих поляков он несет ответственность сам. И они, и литовцы положительно относятся к Белоруссии и принимают ее жителей. Глава страны отметил, что и белорусы должны также относиться к своей стране и жителям других национальностей — гибко и аккуратно.
Лукашенко припомнил, что многие граждане, которые являлись представителями оппозиции, покинули Белоруссию, но большинство из них уже желают возвратиться в страну. Для этого они отправляют обращения в комиссию, которой занимается Андрей Шведа.
Лукашенко отметил, что необходимо любить и ценить свою родину, чтобы потом не было необходимости просить разрешение вернуться. Президент государства сказал, что многие люди были в шоковом состоянии после пандемии и по прочим причинам. Они имеют право на ошибку.
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