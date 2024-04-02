"Наш долг — отправить Макрона в отставку", — во Франции растет недовольство оказанием помощи Украине

Филиппо призывает прекратить разорять Францию вугоду Украине

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Флориан Филиппо, возглавляющий французскую партию "Патриоты", выразил мнение в соцсетях о том, что экономическая поддержка Украины со стороны Европейского союза негативно сказывается на финансовом положении Франции и призвал к её прекращению.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Ранее Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, объявила о перечислении Украине первого в текущем году транша макрофинансовой помощи, составившего 4,5 миллиарда евро, которые были распределены равными частями на январь, февраль и март.

Филиппо в своём обращении утверждал, что новый транш помощи для Украины в размере 1,5 миллиарда евро, из которых Франция внесла 300 миллионов, стал причиной для отправки президента Эммануэля Макрона в отставку, выхода страны из ЕС и прекращения финансовой поддержки Украины, которая, по его словам, лишь способствует продолжению военных действий и ведет к обнищанию Франции.

В свою очередь, украинский парламентарий Александра Устинова ранее подчеркивала, что украинский бюджет поддерживается за счет помощи со стороны Запада и в случае её прекращения страна обратится за финансовой поддержкой к странам "Большой семёрки" (G7). В ноябре президент Украины Владимир Зеленский утвердил проект государственного бюджета на 2024 год, отражающий дефицит в размере свыше 43 миллиардов долларов.