Представитель российского силового ведомства передал информацию агентству РИА Новости о том, что учащиеся старших классов в контролируемой Киевом части Запорожской области начали получать военную подготовку, включающую в себя тактическую медицину.
Из сообщений местных жителей стало известно, что школьники осваивают умения, необходимые для владения стрелковым оружием, приобретают навыки ориентации на местности, а также изучают тактическую медицину и символику для читаемости карт.
По уточненным данным, эти занятия проводятся на широкую аудиторию учеников выпускных классов, включая обучение работы с оружием, военно-медицинским навыкам и дополнительные занятия по физической подготовке. Ответственной за организацию такой подготовки указывается структура министерства обороны Украины, а инструктаж проводят квалифицированные инструкторы из 110-й бригады территориальной обороны.
Как пример реализации упомянутой программы приводится школа №14 в поселке Южный Запорожской области. Представитель силового ведомства предполагает, что внедрение такого обучения может быть связано с потребностью в пополнении мобилизационного резерва и подготовке молодёжи к призыву на военную службу в условиях боевых действий с достижением 18-летнего возраста, особенно на фоне значительных боевых потерь.
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