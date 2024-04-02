На подконтрольной Киеву территории Запорожской области старшеклассников начали обучать военному делу

Источник РИА Новости: старшеклассникам на Украине ввели военную подготовку и тактическую медицину

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Представитель российского силового ведомства передал информацию агентству РИА Новости о том, что учащиеся старших классов в контролируемой Киевом части Запорожской области начали получать военную подготовку, включающую в себя тактическую медицину.

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Из сообщений местных жителей стало известно, что школьники осваивают умения, необходимые для владения стрелковым оружием, приобретают навыки ориентации на местности, а также изучают тактическую медицину и символику для читаемости карт.

По уточненным данным, эти занятия проводятся на широкую аудиторию учеников выпускных классов, включая обучение работы с оружием, военно-медицинским навыкам и дополнительные занятия по физической подготовке. Ответственной за организацию такой подготовки указывается структура министерства обороны Украины, а инструктаж проводят квалифицированные инструкторы из 110-й бригады территориальной обороны.

Как пример реализации упомянутой программы приводится школа №14 в поселке Южный Запорожской области. Представитель силового ведомства предполагает, что внедрение такого обучения может быть связано с потребностью в пополнении мобилизационного резерва и подготовке молодёжи к призыву на военную службу в условиях боевых действий с достижением 18-летнего возраста, особенно на фоне значительных боевых потерь.