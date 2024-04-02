Удары ВС РФ по инфраструктуре уничтожают резервы Украины, заявил экс-полковник СБУ

В интервью журналисту Александру Шелесту* бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков прокомментировал атаки российской армии на инфраструктуру Украины, подчеркнув, что такие действия призваны препятствовать доставке стратегических резервов украинских военных на передовую.
Стариков объяснил, что уничтожение объектов энергоснабжения приводит к невозможности использовать железнодорожный транспорт для переброски резервов, оставляя Вооруженные силы Украины без подкрепления.
Экс-полковник также предположил, что атаки могут быть предвестником масштабной наступательной операции на фронте. Это следует из контекста его высказываний о текущей военной ситуации.
Министр обороны России Сергей Шойгу на одном из совещаний с руководством российских вооруженных сил озвучил статистику потерь Вооруженных сил Украины с января, утверждая, что они составили свыше 80 тысяч солдат и около 14 тысяч единиц вооружения, включая более 1200 танков и других боевых машин. Шойгу также упомянул, что, несмотря на неудачи в летнем контрнаступлении, украинские войска пытаются удержать позиции на определенных участках, но российские военные продвигаются на запад.
* — Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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