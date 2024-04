Удары ВС РФ по инфраструктуре уничтожают резервы Украины, заявил экс-полковник СБУ

В интервью журналисту Александру Шелесту* бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков прокомментировал атаки российской армии на инфраструктуру Украины, подчеркнув, что такие действия призваны препятствовать доставке стратегических резервов украинских военных на передовую.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic