Удары ВС РФ по инфраструктуре уничтожают резервы Украины, заявил экс-полковник СБУ

Стариков: ВС РФ уничтожают возможность переброски резервов на передовую

В интервью журналисту Александру Шелесту* бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков прокомментировал атаки российской армии на инфраструктуру Украины, подчеркнув, что такие действия призваны препятствовать доставке стратегических резервов украинских военных на передовую.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Стариков объяснил, что уничтожение объектов энергоснабжения приводит к невозможности использовать железнодорожный транспорт для переброски резервов, оставляя Вооруженные силы Украины без подкрепления.

Экс-полковник также предположил, что атаки могут быть предвестником масштабной наступательной операции на фронте. Это следует из контекста его высказываний о текущей военной ситуации.

Министр обороны России Сергей Шойгу на одном из совещаний с руководством российских вооруженных сил озвучил статистику потерь Вооруженных сил Украины с января, утверждая, что они составили свыше 80 тысяч солдат и около 14 тысяч единиц вооружения, включая более 1200 танков и других боевых машин. Шойгу также упомянул, что, несмотря на неудачи в летнем контрнаступлении, украинские войска пытаются удержать позиции на определенных участках, но российские военные продвигаются на запад.

* — Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.