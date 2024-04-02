В Армении прозвучало мнение, что Ереван не ждут в составе Евросоюза

Депутат от оппозиции Армении заявила, что страну не ждут в ЕС

1:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Арегназ Манукян, представляющая оппозиционную фракцию в парламенте Армении, в беседе с РИА Новости поделилась своими мыслями о перспективах вступления страны в Евросоюз.

Фото: commons.wikimedia.org by Սէրուժ Ուրիշեան is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Она выразила убеждение, что Армения не присоединится к ЕС, учитывая, что одновременное участие в двух противоположных альянсах невозможно, добавив, что страна не должна повторять путь Украины. Манукян высказалась за активное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считая их приоритетными направлениями для Армении.

Манукян также отметила значимость развития отношений с разнообразными государствами и ассоциациями, но подчеркнула, что основное внимание страны должно быть сосредоточено на работе в рамках упомянутых организаций.

Тем временем, Европейский парламент принял резолюцию, указывающую на то, что последовательные реформы, направленные на укрепление демократии в Армении, могут создать условия для преобразования в отношениях между ЕС и Арменией. В документе также говорится о том, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны оказывать поддержку стремлениям Армении к расширению сотрудничества с ЕС в экономической, политической и безопасностной сферах.

Спикер парламента Армении Ален Симонян в конце февраля, отвечая на вопросы журналистов о глубине отношений с ЕС и возможности получения статуса кандидата, заявил, что Армения будет продвигаться в направлении, гарантирующем максимальную безопасность для страны. В последующем месяце министр иностранных дел Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World упомянул, что вопрос о вступлении в ЕС активно обсуждается в Армении.