На Западе объявили, что потери ВСУ с начала года увеличились в три раза

Аналитик Меркурис: потери ВСУ возросли в три раза

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Британский аналитик Александр Меркурис заявил на своем канале в YouTube о значительном увеличении потерь Украинских вооруженных сил с начала текущего года, утверждая, что они возросли втрое.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он отметил, что ситуация усугубилась, особенно в марте, вызвав большее количество жертв среди украинских военнослужащих, чем во время боев за Артемовск в 2023 году.

Меркурис также указал на несоответствие официальных данных о потерях ВСУ, озвученных Владимиром Зеленским, с реальной обстановкой. Он подчеркнул, что заявления украинского лидера не отражают истинное положение дел.

В марте текущего года Сергей Шойгу, занимающий пост министра обороны России, выступил на собрании своего ведомства и представил данные о потерях украинской стороны. Он утверждал, что с начала года ВСУ потеряли свыше 71 тысячи военнослужащих и 11 тысяч единиц техники, что почти втрое превышает показатели прошлого года за аналогичный период. Шойгу также отметил, что вооруженные силы России продолжают оказывать давление на противника, не давая ему укрепиться на новых позициях.