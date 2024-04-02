В День единения народов Белоруссии и России глава МИД союзного государства сделал заявление о работе двух стран

МИД Белоруссии отметил скоординированную работу двух стран

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Белорусский и российский внешнеполитические ведомства тесно координируют свои усилия по защите общих интересов двух стран на международной арене, заявил глава МИД Республики Беларусь Сергей Алейник в поздравлении своему российскому коллеге Сергею Лаврову по случаю Дня единения народов двух государств.

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Алейник отметил, что в 25-ю годовщину подписания Договора о создании Союзного государства, внешнеполитические ведомства Беларуси и России слаженно и эффективно сопровождают интеграционные процессы в рамках Союзного государства, качественно и плодотворно отстаивая общие интересы двух стран на международной арене.

Глава белорусского МИД выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество сохранит положительную динамику, наполненную активными контактами, значимыми решениями и содержательными результатами, отвечающими интересам Беларуси и России.

Каждое 2 апреля, начиная с 1996 года, отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году был подписан договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", что положило начало процессу взаимной интеграции стран.