Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ФАС стала проверять магазины крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
Орбакайте поздравила подросшую дочку с днём рождения
"Роза Хутор" продвигает культуру безопасности горного туризма
"Царьград": идеология украинства — это самый настоящий сатанизм
Минтранс призывают запретить авиакомпаниям аннулирование обратных билетов
Комета Понса-Брукса приблизится на минимальное расстояние к Земле 21 апреля
Эксперты назвали породы кошек, которые не трогают мебель
Британский портал UnHerd выпустил материал, посвященный разрушительной мощи российских авиабомб
Пять секретов красивой осанки
В День единения народов Белоруссии и России глава МИД союзного государства сделал заявление о работе двух стран

МИД Белоруссии отметил скоординированную работу двух стран

1:13
Мир

Белорусский и российский внешнеполитические ведомства тесно координируют свои усилия по защите общих интересов двух стран на международной арене, заявил глава МИД Республики Беларусь Сергей Алейник в поздравлении своему российскому коллеге Сергею Лаврову по случаю Дня единения народов двух государств.

МИД Белоруссии отметил скоординированную работу двух стран
Фото: www.flickr.com by Adam Jones is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Алейник отметил, что в 25-ю годовщину подписания Договора о создании Союзного государства, внешнеполитические ведомства Беларуси и России слаженно и эффективно сопровождают интеграционные процессы в рамках Союзного государства, качественно и плодотворно отстаивая общие интересы двух стран на международной арене.

Глава белорусского МИД выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество сохранит положительную динамику, наполненную активными контактами, значимыми решениями и содержательными результатами, отвечающими интересам Беларуси и России.

Каждое 2 апреля, начиная с 1996 года, отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году был подписан договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", что положило начало процессу взаимной интеграции стран.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается: "Утром два варёных яйца всмятку"

Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.

Анастасия Волочкова раскрыла свой секрет похудения
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Эти иномарки не ржавеют даже со временем. Эксперты объяснили секреты их стойкости
Под городом Часов Яр готовится наступление, очередной теракт от киевского режима Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова На Украине не верят, что Харьков будет взят ВС РФ. Но факты говорят об обратном Любовь Степушова
Эксперт рассказал о том, как вода с чиа может стимулировать метаболизм и снизить желание к сладкому
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
Рассада томатов будет здоровой: вот чем нужно её полить после пикировки
Рассада томатов будет здоровой: вот чем нужно её полить после пикировки
Последние материалы
ФАС стала проверять магазины крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
МИД Белоруссии отметил скоординированную работу двух стран
Орбакайте поздравила подросшую дочку с днём рождения
"Роза Хутор" продвигает культуру безопасности горного туризма
"Царьград": идеология украинства — это самый настоящий сатанизм
Минтранс призывают запретить авиакомпаниям аннулирование обратных билетов
Комета Понса-Брукса приблизится на минимальное расстояние к Земле 21 апреля
Эксперты назвали породы кошек, которые не трогают мебель
Британский портал UnHerd выпустил материал, посвященный разрушительной мощи российских авиабомб
Пять секретов красивой осанки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников