Украинские вооруженные силы сталкиваются с серьезными трудностями в противодействии российским планирующим авиабомбам, согласно мнению обозревателя британского портала UnHerd Бетани Эллиотт.
Эти боеприпасы, как отмечает эксперт, обладают высокой точностью и разрушительной силой, способной нанести ущерб не только инфраструктуре, но и оказать негативное влияние на моральный дух украинских военнослужащих. Даже опытные бойцы сообщают о таких последствиях, как рвота, сотрясение мозга и контузия.
Российская сторона начала применять данные авиабомбы еще в прошлом году, а в последнее время значительно увеличила их производство. Более того, по словам Эллиотт, именно эти боеприпасы сыграли ключевую роль в захвате Авдеевки.
Российская авиация активно использует планирующие авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, что позволяет наносить удары по укрепленным позициям противника, не подвергаясь воздействию зенитно-ракетных комплексов.
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