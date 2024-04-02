СМИ: Российские бомбы стирают с лица земли ландшафт Украины и боевой дух солдат

Британский портал UnHerd выпустил материал, посвященный разрушительной мощи российских авиабомб

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Украинские вооруженные силы сталкиваются с серьезными трудностями в противодействии российским планирующим авиабомбам, согласно мнению обозревателя британского портала UnHerd Бетани Эллиотт.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эти боеприпасы, как отмечает эксперт, обладают высокой точностью и разрушительной силой, способной нанести ущерб не только инфраструктуре, но и оказать негативное влияние на моральный дух украинских военнослужащих. Даже опытные бойцы сообщают о таких последствиях, как рвота, сотрясение мозга и контузия.

Российская сторона начала применять данные авиабомбы еще в прошлом году, а в последнее время значительно увеличила их производство. Более того, по словам Эллиотт, именно эти боеприпасы сыграли ключевую роль в захвате Авдеевки.

Российская авиация активно использует планирующие авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, что позволяет наносить удары по укрепленным позициям противника, не подвергаясь воздействию зенитно-ракетных комплексов.