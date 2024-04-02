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Мирча Джоанэ заявил, что не усматривает в предстоящий период прямой опасности для стран НАТО

В НАТО заявили, что не видят прямых рисков для безопасности стран альянса

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Мир

Мирча Джоанэ, который занимает пост заместителя генерального секретаря НАТО, рассказал, что альянс посчитал необходимым начать подготовку к негативному развитию событий, но прямой угрозы для безопасности стран-участниц не находит.

В НАТО заявили, что не видят прямых рисков для безопасности стран альянса
Фото: flickr.com by Partidul Social Democrat from Romania is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Джоанэ подчеркнул, что у НАТО нет желания сталкиваться и конфликтовать с РФ. Альянс выказывает поддержку Украине, так как они в каком-то смысле ведут и войну НАТО. Поэтому Европа должна начать подготовку к отрицательному сценарию развития событий, но реальной опасности в ближайшем будущем не предвидится.

Джоанэ также коснулся увеличения авиабазы ВВС Румынии. Он заявил, что "Михаил Когэлничану" занимает важную тактическую позицию. И она рассматривается не только с точки зрения конфликта на Украине, но и с геополитической позиции, так как закрывает пространство Черного моря. Он рассказал, что на данный момент на базе находятся 5 тысяч военных НАТО.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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