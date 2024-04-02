В Германии сделали заявление о неминуемом поражении Украины несмотря на помощь Запада — "чудо-оружие" не поможет

Экс-генерал Бундесвера заявил, что поставка вооружений не поможет ВСУ избежать поражения

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Согласно мнению генерала бундесвера в отставке Харальда Куята, западная военная техника, поставляемая Украине, не сможет помочь ее Вооруженным силам достичь положительных результатов в конфликте. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он подчеркнул, что для Украины нет возможности изменить стратегическую ситуацию в свою пользу, и поставки оружия не помогут ей добиться преимущества. По его словам, это лишь вопрос времени, когда Украина потерпит военное поражение.

Куят отметил, что ВСУ провалили контрнаступление и понесли значительные потери, в то время как российская армия продолжает продвигаться вперед и добиваться успехов. При этом, по его мнению, ни одно из поставленных Украине западных вооружений, будь то танки, артиллерия, РСЗО или другие системы, не смогло остановить российские войска.

"Все это "чудо-оружие", будь то танки, артиллерия, HIMARS, разные РСЗО, так и не зарекомендовало себя как чудо-оружие. То же самое случилось бы и с ракетами Taurus, если бы их отправили", — подытожил военный.

Военный эксперт подытожил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении. В Кремле также неоднократно высказывали аналогичную позицию.